Wir sind schon mittendrin in der Jahresend-Rallye, sagt Marktexperte Oliver Roth, Oddo Seydler. An den Finanzmärkten läuft es überall wie geschmiert. Das macht Börsengänge einzelner Unternehmen attraktiv. Doch hier ist bei manchen auch Vorsicht geboten. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Oliver Roth, Oddo Seydler, worauf Sie in der kommenden Woche achten müssen und wie weit der Dax in diesem Jahr noch steigt in diesem Jahr.