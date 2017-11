Im HotStock-Report-Musterdepot befindet sich aktuell auch ein Put-Optionsschein auf Tesla. Die aktuellen Neuigkeiten in dieser Woche spielen dem Produkt natürlich in die Karten. Die Quartalszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück und die Massenproduktion des Model 3 wird verschoben. Wer auf die Thematik Roboterauto setzen möchte, könnte Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ohnehin lieber bei First Sensor zuschlagen. Mehr dazu erfahren Sie hier... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um IBM, UMT, Apple, Intel und Match Group. Das komplette Interview finden Sie HIER.