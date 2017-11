Osnabrück (ots) - Lehrerverband: Zur IT-Ausstattung von Schulen gehört auch professionelle Wartung



Appell an Bund, Länder und Kommunen - Verbandschef Meidinger mahnt auch ständige Erneuerung der Hardware an



Osnabrück. Der Deutsche Lehrerverband hat Bund, Länder und Kommunen aufgefordert, bei der IT-Ausstattung von Schulen auch die professionelle Wartung der Hardware zu gewährleisten. Nötig sei zudem die ständige Erneuerung der Tablets oder PC, sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Mit Blick auf eine Bertelsmann-Studie, wonach jährlich 2,8 Milliarden Euro für die digitale Aufrüstung von Schulen nötig sind, erklärte Meidinger: "Ganz wichtig ist: Man muss dabei auf die Bedürfnisse der Schulen hören." Es gehe nicht um die Forderungen und Umsatzerwartungen von Microsoft oder Apple, sondern um den pädagogischen Mehrwert.



