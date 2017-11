Der Law Corner Beitrag von Dr. Lutz Pospiech, Assoziierter Partner, Dr. Daniel Rubner, Assoziierter Partner, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, München. Durch das am 26.06.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom 23.06. wurde das Geldwäschegesetz (GwG) geändert und das Transparenzregister eingeführt. Eingetragene Gesellschaften in Deutschland müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...