Frankfurt - Brentöl handelt mit knapp 61 USD je Barrel ca. 1 USD unter dem 2,25-Jahreshoch von Mittwoch, so die Analysten der Commerzbank.Derzeit sei kein Störfeuer für Optimisten auszumachen: Die US-Ölvorräte würden fallen und Vertreter der Länder, die sich zu Produktionskürzungen verpflichtet hätten, würden nicht müde, den Markt in seiner Erwartung einer Verlängerung des Abkommens zu bestätigen. Gestern hätten dies der russische Energieminister Nowak und der irakische Ölminister al-Luaibi getan. Derweil werde das gute Marktumfeld genutzt, die eigenen Preise anzuheben. So habe Saudi-Aramco seine offiziellen Verkaufspreise (OSP) für Dezember teilweise spürbar erhöht. In Asien sei der höchste Aufschlag für Arab Light gegenüber der Benchmark Platts Oman/Dubai seit September 2014 zu zahlen, als der Preiskampf begonnen habe.

