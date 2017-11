Die Nominierung von Jerome Powell als künftigen Chef der amerikanischen Notenbank hat dem Markt gestern Schwung verliehen. Der Dow Jones stieg im Laufe des Handels auf ein neues Allzeithoch bei 23.531 Punkten. Markus Horntrich, Chefredakteur von DER AKTIONÄR blickt in dieser Sendung auf den amerikanischen Leitindex sowie ausgewählte Einzeltitel. Ausserdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.