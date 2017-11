von Frank B. Werner, €uro am Sonntag Als Fan des 1. FC Köln hat man es in München sowieso schon schwer. Beim Blick auf den aktuellen Tabellenstand "bleibt von der Leidenschaft aber vor allem Leiden", scherzt Jörg Arnold, seit Juli für das deutsche Geschäft von Swiss Life verantwortlich und deshalb an die Isar gezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...