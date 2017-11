Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100055093 heruntergeladen

werden -



Das Herz aller treuen iPhone-Nutzer und solcher, die es mit dem

Jubiläumsgerät noch werden wollen, schlägt heute besonders schnell:

Der offizielle Verkaufsstart ist da. Während die Telekom-Anbieter

bereits mehrere Wochen Lieferfrist ankündigen, hat es das neueste

Smartphone aus Cupertino schon heute auf die Online-Marktplätze

geschafft.



Auf dem Kleinanzeigenportal tutti.ch sind seit heute Morgen

aktuell bereits 25 Verkaufsangebote für das iPhone X aufgegeben

worden. Die Preise liegen momentan zwischen 1'400 und 2'200 Franken

für 64 bzw. 256 GB. Über 600 User sind bis am Mittag bereits auf der

Suche nach dem gefragten Modell auf dem Kleinanzeigenportal gewesen.



Der Hype zeigte sich bei tutti.ch schon in den vergangenen Tagen.

Es mussten im Vorfeld zum einen bereits über 180 Verkaufsinserate zum

iPhone X abgelehnt werden. "Um einen Artikel bei uns verkaufen zu

können, müssen die Inserenten im physischen Besitz des Artikels zum

Zeitpunkt der Inserateaufgabe sein.", kommentiert Head of Customer

Happiness Nunzio Mannino. Zum anderen erkundigten sich in den letzten

Tagen über 1'600 Personen vorab via Suchanfrage, ob schon iPhone

X-Inserate auf tutti.ch aufgeschalten sind.



Um das Risiko unseriöser iPhone X-Angebote auf tutti.ch zu

minimieren, nehmen die Mitarbeiter die kommenden Wochen diese

Inserate noch stärker als sonst unter die Lupe. Wie immer empfiehlt

tutti.ch allen Käufern stets den offiziellen

tutti.ch-Kommunikationskanal E-Mail für die Kontaktaufnahme zu

nutzen, keine Ware aus dem Ausland zu kaufen und sich immer

persönlich mit dem Käufer zu treffen. So steht dem ungetrübten Kauf

des neuen Superphones nichts mehr im Wege.



Hier bekommst du noch heute dein neues iPhone X!

www.tutti.ch/ganze-schweiz/telefon-navigation/handys?q=iphone+X



Originaltext: tutti.ch

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055093

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055093.rss2



Kontakt:

Annika Redlich

Communications Manager, tutti.ch

annika@tutti.ch

Tel. 077 426 99 28