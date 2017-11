- Termine vom 6. bis 10. November - === M O N T A G, 6. November 2017 00:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 20./21. September 07:30 DE/Xing AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragseingang September 09:15 ES/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Eröffnung der UN-Klimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, ab 17:00 Treffen der 27 EU-Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis Rumpfgeschäftsjahr 2017, Zamudio 18:10 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 19:00 SI/EZB-Direktor Mersch, Rede beim slowenischen Bankenverband, Brdo pri Kranju 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 4Q - IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate, Mailand - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen D I E N S T A G, 7. November 2017 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:50 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK), München 07:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1H, Toyota City *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q, Köln 07:35 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q, Dettingen *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September *** 08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao *** 10:00 EU/EZB-Direktor Draghi, Eröffnungsrede beim EZB-Forum "Europe's changing banking landscape", Frankfurt *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zu "Information des Parlaments zu Finanzmarktaufsicht und Deutsche Bahn AG" 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% um 0,5 Mrd EUR *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin 14:30 AT/Opec, Ausblick auf den Welt-Ölmarkt, Wien *** - DE/Linde AG, Ende der verlängerten Umtauschfrist in Anteile der neuen Holding Linde plc *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister M I T T W O C H, 8. November 2017 *** 03:00 CN/Handelsbilanz Oktober 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q, Maintal 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz), Holzminden *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München 07:30 DE/Evotec AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 9 Monate, Würzburg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H (10:00 PK in Wien), Linz *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate, Herzogenaurach *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Vorlage Jahresgutachten 2017/18, 12:00 PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom D O N N E R S T A G, 9. November 2017 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30./31. Oktober *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (09:00 PK), München *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK in Frankfurt) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate, Lübeck *** 07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q, Wien 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q, Triest 07:35 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden 07:45 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz September *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q, Koblenz 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 3Q, Hannover 08:30 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q, München *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 09:15 DE/Adam Opel GmbH, PK zur Vorstellung des strategischen Zukunftsplans von Opel/Vauxhall, Rüsselsheim *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:30 DE/HDE, PK zum Weihnachtsgeschäft, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 DE/Ergebnis zum Arbeitskreis Steuerschätzung *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf 19:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann im Gespräch mit Lesern der "Leipziger Volkszeitung", Leipzig 19:20 US/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von BoE, HKMA und IWF, Washington *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York - EU/Sechste Verhandlungsrunde über den Austritt Großbritanniens aus der EU (bis 10.11.) F R E I T A G, 10. November 2017 *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Köln *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q, Neckarsulm 07:30 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Wien *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz) 08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion September *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate *** 10:30 GB/Industrieproduktion September *** 10:30 GB/Handelsbilanz September *** 13:30 GB/EZB-Direktor Mersch, Rede beim Cumberland Lodge Financial Services Summit, Windsor *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (1. Umfrage) *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 10:22 ET (14:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.