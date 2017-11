Berlin (ots) - Berlin - Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, hat sich erfreut gezeigt über den Vorstoß von SPD-Vize Olaf Scholz, den Mindestlohn in einem überschaubaren Zeitraum auf zwölf Euro anzuheben. "Wir begrüßen, dass die SPD einen Schritt auf die Linke zugeht und unser Vorschlag von zwölf Euro Mindestlohn von Olaf Scholz unterstützt wird", sagte Bartsch dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). "Wir hätten uns diesen Vorstoß jedoch bereits vor der Wahl gewünscht", fügte der Linken-Politiker hinzu.



