Von Markus Fugmann

Donald Trump ist ja kein Freund leiser Töne - und eines seiner vollmundigsten Versprechen im Wahlkampf war folgender Satz:

"I will be greatest jobs president God ever created"

Hier im Video zu sehen..

Bislang jedenfalls hat der größte von Gott je geschaffene Job-Erschaffer ziemlich versagt! So ist die Zahl neuer Jobs in den USA im Jahr 2017 (von Januar bis Oktober Monatsdurchschnitt: 168.500, die einzelnen Monate finden Sie hier) deutlich geringer als im Jahr 2016 (Monatsdurchschnitt: 200.000), also unter Obama.

Die heute veröffentlichten Zahlen zum US-Arbeitsmarkt halten darüber hinaus mehrere negative Botschaften bereit: erstens wächst vor allem nach wie vor der Niedriglohnsektor: Kellner, Kartenabreißer in Vergnügungsparks, befristete (unqualifizierte) Hilfsjobs (siehe dazu unseren Artikel "US-Arbeitsmarktdaten in der Detailanalyse: 104.000 neue Stellen für Kellner und Kartenabreißer in Freizeitparks"). Zwar steigt auch die Zahl neuer Jobs im produzierenden Sektor leicht (die in der Regel besser bezahlt sind), aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was im schlechter bezahlten Dienstleistungssektor passiert (nur 33.000 der 261.000 im Oktober neu geschaffenen ...

