Frankfurt - An den Metallmärkten hat sich die Feierlaune im Laufe der LME-Woche recht gut gehalten, so die Analysten der Commerzbank.Der auf hohem Niveau verharrende Einkaufsmanagerindex in China habe die Stimmung gestützt, Anlass zur Euphorie, die zu neuen Höchststände hätte führen können, habe er aber auch nicht gegeben. Nach Chinas Volkskongress fehle es nun an richtungsweisenden Impulsen und alte Probleme würden wieder in den Fokus rücken. Vor allem Chinas Immobilienmarkt mache den Analysten weiterhin Sorge, denn er sei der größte Anwendungsbereich für Kupfer.

