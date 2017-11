Frankfurt - Gold fällt am Morgen auf 1.275 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Die gestern Abend verkündete Entscheidung von US-Präsident Trump, FED-Gouverneur Jerome Powell als Nachfolger von Janet Yellen für den FED-Vorsitz zu nominieren, habe keine nennenswerten Auswirkungen auf den Goldpreis gehabt. Die Entscheidung sei im Vorfeld erwartet worden und habe daher keine Überraschung mehr dargestellt. Gestern Nachmittag sei Gold zwischenzeitlich auf 1.285 USD gestiegen, als Details zu den Steuerplänen der Republikaner bekannt geworden seien. Diese würden einen deutlich stärkeren Anstieg der Staatsschulden vermuten lassen als die vom Kongress "genehmigten" 1,5 Bio. USD über die nächsten zehn Jahre. Es sei daher kaum vorstellbar, dass das Paket in der gegenwärtigen Form den Kongress passieren werde.

