SPD-Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles übt deutliche Kritik an den bisherigen Ergebnissen der Jamaika-Sondierungsgespräche: "Das Ganze wirkt wie eine Kreuzfahrt ohne Ziel. Die Jamaikaner schippern ohne Kompass auf der See, kreuzen dieses und jenes Thema, aber wissen nicht, wo sie Anker werfen wollen", sagte Nahles der "Passauer Neuen Presse" (Samstagsausgabe).

"Wir stehen vor großen Herausforderungen, doch die Grundsatzfragen sind sechs Wochen nach der Wahl alle noch offen", so Nahles weiter. Womöglich, so die SPD-Politikerin, werde aber auch "Theater gespielt" und die Verhandlungen seien tatsächlich viel weiter. Sie rechnet mit einer Einigung von Union, FDP und Grünen in diesem Jahr: "Meine Prognose ist: Vor Weihnachten liegt der Koalitionsvertrag auf dem Tisch."