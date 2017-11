Nordkorea arbeitet an atomwaffentauglichen Raketen. US-Präsident Trump reagiert mit verbalen Attacken. Die Sorge vor einer militärischen Eskalation ist nicht unbegründet, erklärt Eurasia-Group-Asien-Chef Medeiros.

Vorige Woche führte die amerikanische Eurasia Group, ein großer Berater für politisches Risiko, ihren ersten "geopolitischen Gipfel" in Tokio durch. Handelsblatt-Korrespondent Martin Kölling sprach mit Eurasias Asien-Chef Evan Medeiros über einen Schrecken, der plötzlich denkbar geworden ist: das Risiko eines bewaffneten Konflikts zwischen den USA und Nordkorea.

Der frühere australische Ministerpräsident Kevin Rudd, der jetzt das politische Institut der Asia Society in den USA leitet, hat kürzlich gesagt, dass das Risiko eines militärischen Konflikts in Korea von fünf auf 20 bis 25 Prozent angestiegen sei. Ist diese Sorge gerechtfertigt?Nach unser Bewertung besteht eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es zu militärischen Aktionen kommt. Ob diese Handlungen zum Ausbruch eines Kriegs führen, ist eine andere Sache. Aber wir alle sollten es sehr ernst nehmen, was Trump und sein nationaler Sicherheitsberater HR McMaster sagen.

Können Sie das ausführen?Trump meint es ernst, wenn er sagt, dass er nicht will, dass Nordkorea die USA atomar bedrohen kann. Die Frage ist, ob es eine militärische Option gibt, um ihnen diese Fähigkeit zu versagen, und ob eine Eskalation verhindert werden kann. Ich denke es gibt Diskussionen in der US-Regierung über diese Fragen.

Hat sich Nordkorea vielleicht verkalkuliert, als sie dachten Interkontinentalraketen würden sie schützen? Passiert nicht gerade das genaue Gegenteil?Meiner Meinung nach sind Atomwaffen nur zur Abschreckung gut. Denn es gibt kein Planspiel, in dem der Einsatz von Atomwaffen gut für Nordkorea ausgeht. Bei einem Einsatz würde die Vergeltung Amerikas das Ende Nordkoreas bedeuten. Und wenn sie versuchen, Atomwaffen zu verkaufen oder transferieren, würde das eine globale Krise auslösen.

Aber der entscheidende Punkt ist: Der nationale Sicherheitsberater der USA hat gesagt, dass Nordkorea sich möglicherweise nicht abschrecken lässt. Wenn man diese Position akzeptiert, muss die Strategie auf eine Eliminierung von Nordkoreas Atomwaffen fokussiert sein. Aus diesem Grund sorge ich mich um mögliche militärische Aktionen.

Was würde die USA Ihrer Meinung zufolge in diesem Fall tun?Wahrscheinlich würde sich der Angriff gegen die Raketeneinrichtungen und Startrampen richten. ...

