Durch die Vorstellung seines neuen Stralis NP (Natural Power) 460, dem umweltverträglichsten LKW für den Fernverkehr, festigt die Marke ihre führende Position für Antriebslösungen im Transportbereich mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Liquefied Natural Gas)



London (ots/PRNewswire) - IVECO, die Nutzfahrzeugmarke von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), demonstriert mit der Vorstellung seines neuen Stralis NP (Natural Power) 460 in seinem Kompetenzzentrum für LKW und Busse in Ulm, dass sie ein Komplettprogramm mir alternativen Antriebslösungen für den Transportbereich anbieten können. Der Stralis NP 460 wird als der umweltfreundlichste LKW überhaupt eingestuft und garantiert höchste Produktivität für alle Langstreckeneinsätze. Dank LNG aus regenerativen Quellen wird fast Emissionsfreiheit erzielt: bei der Verwendung von komprimiertem oder verflüssigtem Biomethan wird der CO2 Ausstoß um bis zu 95 % reduziert.



Der Stralis NP 460 ist mit dem leistungsstärksten monovalenten Gasmotor auf dem Markt ausgestattet, dem IVECO Cursor 13, der von FTP Industrial, ebenfalls aus dem Hause CNH Industrial, gebaut wird. Der Motor ist durch mehrere Patente geschützt. Gesamte Produktpalette maximiert die Umweltvorteile von Naturgas, dem umweltfreundlichsten Kraftstoff für Verbrennungsmotoren und stellt eine ausgereifte Lösung für den umweltfreundlichen Transport dar. Der Stralis NP 460 hat niedrige Emissionen und läuft extrem leise, ist aber dabei gleichzeitig sehr leistungsstark und trägt daher zur Verbesserung der Luft- und Lärmqualität auf Straßen und in Wohngegenden bei. Die geschützte Technologie sorgt im Vergleich zu den aktuellen Grenzwerten der Euro VI-Abgasnorm für eine 99%-ige Verringerung von Feinstaub, eine 60%-ige Verringerung von Stickstoffoxiden und einen Lautstärkepegel von weniger als 71 Dezibel. Hinsichtlich der Reichweite garantiert die doppelseitige LNG-Tankversion des LKWs eine Rekordreichweite von bis zu 1.600 km.



IVECO ist seit über 20 Jahren Wegbereiter für den Transport mit Erdgas. Das Service-Netz ist daher eines der erfahrensten in der Branche, es werden ca. 22.000 Naturgasfahrzeuge in ganz Europa betreut. Einige der größten Transportanbieter Europas, unter anderem die Jost Group mit einem Auftrag von 500 Fahrzeugen und die Jacky Perrenot Group mit einer Bestellung über 250 Einheiten, setzen für ihre Flotten auf die Expertise von IVECO und den Stralis NP.



Die Verpflichtung von CNH Industrial zur Erdgasmobilität führte dazu, dass Israel das Unternehmen als strategischen Partner ausgewählt hat. Das Land arbeitet daran, ihre gesamte Energiestruktur auf Gas umzustellen. Außerdem hat IVECO kürzlich eine Absichtserklärung mit dem japanischen Transport- und Logistikbetreiber Ryobi Holdings unterzeichnet, um die Entwicklung von umweltfreundlichem Transport mit Naturgas für Personen und Güter in Japan zu unterstützen.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



Contact Presse: Manfred Kuchlmayr Corporate Communications - Deutschland CNH Industrial Tel: +49 893 177 1120 E-Mail: mediarelations@cnhind.com



