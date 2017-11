Köln (ots) - Helene Fischer singt für den RTL-Spendenmarathon 2017. Ihr Lied "Wenn du lachst" wird die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen musikalisch untermalen. "Kinder sind unsere Zukunft", erklärt Helene Fischer. "Und gerade sie brauchen unsere Unterstützung am allerdringendsten. Ich helfe natürlich immer wieder gerne, wenn es um die Hilfe für Kinder geht und möchte meinen Teil zum RTL-Spendenmarathon beitragen." Der 22. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons wird am 23. und 24. November 2017 ausgestrahlt. ",Wenn du lachst' ist eine wunderbare Ballade, die das schönste Lachen der Welt, das Lachen der Kinder, noch schöner macht. Wir freuen uns, dass wir mit Helene Fischer auch in diesem Jahr ein Superstar haben, der für den RTL-Spendenmarathon singt", so Wolfram Kons.



Helene Fischer wird zudem exklusive Konzertkarten inkl. Meet&Greet zur Charity-Auktion im Rahmen des RTL-Spendenmarathon zur Verfügung stellen.



Neben Helene Fischer helfen in diesem Jahr beim RTL-Spendenmarathon Stars wie die Weltmeister Toni Kroos und Mats Hummels, Senta Berger, Laura Wontorra, The BossHoss, Jorge González und viele, viele andere Prominente mit, damit noch viele weitere Kinder auf der Welt glücklich lachen können.



Der 22. RTL-Spendenmarathon am 23./24. November 2017 Mittlerweile ein Stück Fernsehgeschichte: zum 22. Mal startet Wolfram Kons am 23. November 2017 live um 18.00 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen ist der jährliche Höhepunkt und die wichtigste Spendenaktion von "RTL - Wir helfen Kindern". Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Not leidende Kinder gesammelt werden kann. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet: Von dort ruft Wolfram Kons die Zuschauer auf zu helfen, begrüßt Prominente an den Spendentelefonen im Vodafone-Callcenter und befragt die Paten zu ihren bewegenden Besuchen bei den Hilfsprojekten.



Weitere Infos: www.rtlwirhelfenkindern.de



