New YorkHannover - Der ISM PMI Non-Manufacturing in den USA konnte etwas unerwartet sein zuvor bereits erreichtes, hohes Niveau nochmals überschreiten, so die Analysten der Nord LB. Mit 60,1 Punkten notiere der Dienstleisterindex auf einem Allzeithoch - wie bereits heute auch schon der Dow Jones-Aktienindex (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)! Die Stimmung im Service-Sektor der USA bleibe anhaltend gut.

