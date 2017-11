STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen Verdachts der Untreue und des Betrugs in Millionenhöhe hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Ermittlungen gegen den Vorstandsvorsitzenden der Wohnungsbaugenossenschaft Eventus eG aufgenommen. Der 34 Jahre alte Mann sitze seit September in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher am Freitag. Das Verfahren stehe am Anfang und gehe auf Anzeigen von Anlegern zurück. Mehreren hundert Anlegern droht der Verlust ihrer Einlagen. Sie sollen nach Angaben einer Interessensgemeinschaft über zehn Millionen Euro in das Unternehmen investiert haben. Die Gelder sollten demnach in die Sanierung, den Handel und die Vermietung von Wohnimmobilien fließen. Seit 2012 wurden Gelder bei Anlegern eingesammelt.

Das Unternehmen war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Genossenschaft meldete im September Insolvenz beim Amtsgericht Stuttgart an. Den Anlegern könne man im Augenblick wenig Hoffnung machen, dass sie ihr Geld jemals wiedersehen, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Tibor Braun. Das Unternehmen habe nur noch sehr wenig Vermögen.

Es wurde eine Barkasse mit 7000 Euro vorgefunden sowie drei kleine Eigentumswohnungen in Chemnitz im Wert von 60 000 bis 70 000 Euro und eine Brache in Stuttgart, wie Braun weiter mitteilte. Das Geld der Anleger sei für Provisionen, teure Werbemaßnahmen und den gehobenen Lebensstil des Vorstandsvorsitzenden verwendet worden. Über den Fall hatten zuvor schon mehrere Medien berichtet.

Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters erhalten die geprellten Genossenschaftsmitglieder erst Geld, wenn zuvor die anderen Gläubiger wie Mitarbeiter oder auch Handwerker finanziell entschädigt worden sind. Voraussetzung ist, dass es überhaupt etwas zu verteilen gibt./ols/DP/tos

