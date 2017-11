Patrick Wiedemann, Chef des Münchner Dienstleisters RLG, über neue digitalisierte Vertriebsmodelle bei Haushaltsgeräten und die Chancen der Kreislaufwirtschaft.

Die Reverse Logistics Group (RLG) mit Sitz in Dornach bei München beschäftigt sich mit der Rücknahme von Produkten. Die RLG entwirft und betreibt mit ihren Tochter- und Beteiligungsunternehmen Rücknahmelösungen und -systeme für Produkte, Komponenten und Materialien.

WirtschaftsWoche: Der Hausgerätehersteller Miele startet in diesem Monat mit einem Vertriebsmodell für Waschmaschinen: der Kunde kauft das Gerät nicht mehr, sondern mietet. Ist das die Zukunft?Patrick Wiedemann: Das Miele-Modell geht in diese Richtung, ist jedoch mehr ein Finanzierungs- als ein Nutzungsentgeltmodell im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Über solche Miet-oder Leasingmodelle wird in jedem Fall aber die notwendige Voraussetzung geschaffen, um Circular-Modelle zu realisieren, denn die Eigentümerschaft bleibt beim Hersteller. Der Hersteller hat so permanent Zugriff auf die Geräte und kann seinem Kunden eine serviceorientierte und deutlich kundenfokussiertere Nutzung anbieten. Das schafft die Basis für eine gesteigerte Kundenbindung.

Welche Chancen bietet das Modell Kreislaufwirtschaft?Durch eine gezielte Rückgewinnung und erneute Nutzung ganzer Produkte oder Komponenten und letztlich auch sich verknappenden Materialien können deutliche Produktivitätsfortschritte und Kosteneinsparungen erzielt werden.

Wie muss Kreislaufwirtschaft konstruiert sein, um nachhaltig erfolgreich sein zu können?Sie muss als ganzheitlicher Ansatz implementiert werden, beginnend beim Produktdesign über das veränderte Geschäfts- und Verkaufsmodell bis hin zur vorbereiteten Nutzung ...

