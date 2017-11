Mainz (ots) - Montag, 6. November 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Raus aus der Schuldenfalle - Persönliche Finanzkrisen überwinden Auftakt der Weltklimakonferenz - Demos und großer Aufwand Leckeres aus der Quitte - Rezepte vom Profi Behandlung bei Blinddarmentzündung - Muss immer operiert werden?



Gast im Studio: Deine Freunde, Band



Montag, 6. November 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Unterwegs mit Tattoo-Koordinatorin - Hinter Kulissen des Musikfestivals Expedition Trebra - Leidenschaft für Holz-Spielzeug Warenkunde Minze - Viel mehr als nur Pfefferminztee



Montag, 6. November 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Retro: 60 Jahre Trabi - 1957 rollte der erste Trabi vom Band



Montag, 6. November 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Premiere mit Jürgen Vogel - "Hexe Lilli rettet Weihnachten" Interview mit Julia Roberts - Neuer Film "Wunder" Michelle Hunziker in München - "Apassionata"-Show mit Pferden



Montag, 6. November 2017,



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Raus aus der Schuldenfalle - Wie Eltern helfen können



Noch nie gab es so viele junge Menschen, die in die Schuldenfalle gerutscht sind. 1,66 Millionen Menschen unter 30 Jahren konnten 2016 ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das ist jeder siebte junge Erwachsene.



Die Schuldenkarriere beginnt oft schon mit dem ersten Handyvertrag. Da Minderjährige nur "beschränkt geschäftsfähig" sind, sind Schulden der Kinder bis zum 18. Geburtstag im Grunde die ihrer Eltern. Ab der Volljährigkeit aber sind die jungen Leute voll verantwortlich, wenn sie über ihre Verhältnisse leben. Die Verlockungen sind groß: die erste Wohnung oder das erste Auto, Käufe im Internet oder Versandhandel. Jeder Klick verursacht Kosten. Aber: Auswege aus der Schuldenfalle zu finden, ist alles andere als leicht. Oft gelingt dies nur mit Hilfe der Eltern oder der Schuldnerberatung.



Was sind die Gründe dafür, dass sich immer mehr junge Erwachsene verschulden? Was können Eltern tun, dass ihre Kinder nicht in die Schuldenfalle tappen? Und wo bekommen Familien Rat? Das und mehr im "WISO"-Tipp.



Weitere Themen: Musterfeststellungsklage - Kommt sie jetzt unter Jamaika? E-Auto-Kauf - Schlechte Beratung Was verdient ein Müllmann? - Drecksarbeit



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121