Die Highlights:



- Ab 10.30 Uhr berichtet der WDR live über den Countdown und die Sessionseröffnung auf dem Kölner Heumarkt: im Fernsehen, via Livestream, bei Facebook und Instagram sowie im Digitalsender WDR Event.



- Parallel startet der WDR am 11.11. die neue Facebook-Seite facebook.com/wdrjeck - eine Anlaufstelle für alle Karnevalsfans im Westen.



- WDR 4 und WDR Event übertragen ab 18.00 Uhr die Karnevalsparty "Immer wieder neue Lieder". Mit dabei: das WDR Funkhausorchester und die Topstars des Karnevals - live aus dem Kölner Funkhaus am Wallrafplatz.



- Ab 20.15 Uhr kommt es dann im WDR Fernsehen bei "11.11. - Sing mit Köln!" zum Gipfeltreffen der Karnevalsbands: 15 Bands - darunter Brings, Kasalla, Cat Ballou, Höhner, Bläck Fööss, Paveier und Querbeat - präsentieren im Kölner Palladium ihre neuen Sessionslieder. Für Zuhause gibt es alle Texte zum Mitsingen auf Videotext-Tafel 150.



