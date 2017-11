Mainz (ots) - Woche 45/17 Samstag, 04.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010



6.20 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



7.05 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



7.50 Im Niemandsland - Was Korea teilt



8.35 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014



9.20 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



13.35 Die SS Heydrichs Herrschaft



14.20 Die SS Der Machtkampf



15.05 Die SS Himmlers Wahn



15.50 Die SS Totenkopf



16.35 Die SS Die Waffen-SS



17.20 Die SS Mythos Odessa



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



22.25 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004



23.10 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004



23.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



0.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



1.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



2.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



2.55 Die SS Heydrichs Herrschaft



3.35 Die SS Der Machtkampf



4.20 Die SS Himmlers Wahn







Woche 45/17 Sonntag, 05.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 heute-show



5.40 ZDF.reportage Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017



"Männerträume - Zwischen Hobby und Ehefrau" entfällt 6.10 Panzer, Schrott und harte Kerle Deutschland 2015



6.40 Die Abschlepper Guido räumt auf



7.25 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser



8.05 Mein Superschnäppchen-Haus (3) Deutschland 2009



8.50 Der Bau-Doc (5) Schluss mit Pfusch Deutschland 2015



9.20 Brücke XXL - Streit um den Hochmoselübergang



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn



10.35 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



11.20 ZDF-History Stalins Tochter Deutschland 2015



12.05 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016



12.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Von der Revolution zum Terror Deutschland 2016



13.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016 14.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016



15.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Krieg Deutschland 2016



15.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016



16.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016



17.25 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012



18.10 Die Atombombe im Vorgarten Geschichten aus dem Kalten Krieg



18.55 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016



23.55 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016



0.40 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017



1.25 Molotow Der Mann hinter Stalin



2.10 Molotow Stalins langer Schatten



2.55 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012



3.40 Das Azorian-Projekt - Das Geheimnis von U-Boot K129



4.25 Das Azorian-Projekt - Die Bergung von U-Boot K129



Woche 45/17 Montag, 06.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Von Kolumbus bis Castro Die Geschichte Kubas Deutschland 2015



5.50 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011



6.35 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Moderne Wunder: Elektrizität



9.55 Moderne Wunder: Extreme Gefahren



10.40 Moderne Wunder: Groß & Klein USA 2010



11.25 Moderne Wunder: Auf Biegen und Brechen USA 2009



12.10 Moderne Wunder: Chrom



12.50 ZDF-History Skandal! Deutschlands große Politaffären Deutschland 2017



13.40 ZDF-History Magische Sätze des 20. Jahrhunderts Deutschland 2015



14.20 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013



15.05 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017



15.50 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016



16.35 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016



17.20 ZDF-History Die Deutschen im 20. Jahrhundert - Die Zeit der Wunder Deutschland 2008



18.05 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mythen-Jäger Himmlers Suche nach Atlantis Großbritannien 2013



22.25 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014



23.10 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013



23.55 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014



0.35 heute-journal



1.05 Unser Universum Sind wir allein im All?



1.50 Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne Mit Morgan Freeman USA 2013



2.35 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems



3.15 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



4.00 Unser Universum Stärker als die Sonne



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 48/17 Freitag, 01.12.



Bitte Programmänderung beachten:



13.30 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Krieg und Frieden" entfällt 14.15 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Dinos und Legenden" entfällt 15.00 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Herrscher und Vampire" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 20.15 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



"Schätze der Geschichte: Liebe und Tod" entfällt 21.00 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie



"Schätze der Geschichte: Triumph und Tragödie" entfällt 21.45 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund



"Schätze der Geschichte: Helden und Rebellen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen )







Woche 49/17 Donnerstag, 07.12.



Bitte Programmänderung beachten:



2.45 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Liebe und Tod" entfällt 3.30 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Triumph und Tragödie" entfällt 4.15 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Helden und Rebellen" entfällt 4.45 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Krieg und Frieden" entfällt



Freitag, 08.12.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Dinos und Legenden" entfällt 6.15 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Martin Luther bis Königin Luise Deutschland 2015



"Schätze der Geschichte: Herrscher und Vampire" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )







Woche 50/17 Mittwoch, 13.12.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



18.45 Radikale von Links - Die unterschätzte Gefahr Deutschland 2016



19.30 Deutschland radikal - Internet, Hetze, Gewalt Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan Rassisten in den Südstaaten



"Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121