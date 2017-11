Quadex, LLC hat kürzlich bekanntgegeben, dass das GeoKrete Geopolymer des Unternehmens der anspruchsvollsten europäischen Prüfnorm für Korrosionsbeständigkeit WXX4 entspricht, wie vorgeschrieben in DIN 19573: Mörtel für Neubau und Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden.

Dieser Test wurde von der Hamburger Gesellschaft für Siedlungsentwässerung konzipiert. Damit soll sichergestellt werden, dass Produkte für Reparaturen und Renovierungen auf mineralischer Basis bei der Beständigkeit gegen biogene Säurekorrosion einen Mindeststandard erfüllen. "Bisher geht man davon aus, dass alle Materialien auf mineralischer Basis mehr oder minder durch Schwefelsäure zerstört werden und dauerhaft nur bei einem pH-Wert von 3,5 oder mehr gegen Korrosion beständig sind", erklärte Neil Wisener, President von Quadex LLC und einem der Vortex-Unternehmen. "Dass GeoKrete sämtliche Anforderungen der DIN-Norm 19573 für WXX4 erfüllt der höchsten Kategorie bei der Säurebeständigkeit -, ist nicht nur eine tolle Nachricht für uns, sondern auch sehr gut für die Kanalsanierungsbranche."

Um DIN 19573 in allen Testphasen einhalten zu können, wies GeoKrete eine relative Restdruckbeständigkeit auf, die bei pH0 größer als 55 und bei pH1 größer als 75 war. "Wir freuen uns sehr, dass wir ein Geopolymerprodukt haben, das dem anspruchsvollen Bedarf bei der Kanalsanierung in Europa gerecht wird", so Herr Wisener weiter. "Effektive, schwefelsäurebeständige Lösungen findet man nicht leicht, und jetzt haben wir die Möglichkeit, GeoKrete im Ausland verfügbar zu machen."

"Die Ergebnisse dieses Tests erlauben es uns, unsere Expansion auf den europäischen Markt und auf die internationalen Märkte fortzusetzen", erklärte Mike Vellano, CEO der Vortex Companies. "Wir wollen unbedingt geeignete Auftragnehmer finden, die sich dafür interessieren, GeoKrete in ihr Angebot von Produkten und Lösungen aufzunehmen." GeoKrete wird im Mai 2018 am Stand von Quadex auf der IFAT gezeigt werden. GeoKrete wird für die Reparatur und Sanierung von Kanalschächten, Rohre mit großem Durchmesser sowie Abwasserinfrastruktur verwendet, bei der außergewöhnlicher struktureller Schutz und Schutz vor Korrosion nötig ist. Mehr über GeoKrete-Geopolymer erfahren Sie unter www.quadexonline.com oder www.shoptrenchless.com.

ÜBER QUADEX LLC

Seit 1991 hat Quadex mehr als 75 Millionen Pfund an Materialien für Auskleidungen und strukturelle Renovierungen für Wasser- und Abwasserinfrastruktur entwickelt, gefertigt und geliefert. Sämtliche Quadex-Materialien und -Systeme sind für die Renovierung verfallener Strukturen und die Verlängerung der Lebenszeit von Infrastruktur für 50 oder mehr Jahre ausgelegt. Quadex ist ein Unternehmen der Gruppe Vortex Companies.

