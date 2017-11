Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel weiter leichte Kursgewinne verzeichnet. In allen beobachteten Laufzeiten legten die Kurse heimischer Staatsanleihen etwas zu, während die Renditen im Gegenzug fielen. Der deutsche Euro-Bund-Future notierte ebenfalls im Plus.Das Geschehen am Rentenmarkt gestaltete sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...