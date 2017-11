Der Börsengang von Befesa ist der zweitgrößte in diesem Jahr. Und nach einem verhaltenen Start springt der Kurs der Aktie nach oben. Auch weil sich Investor Triton auf einen sehr bescheidenen Angebotspreis einließ.

So viel Spanisch hört man selten auf dem Frankfurter Börsenparkett. Nicht nur aus der Ratinger Zentrale von Befesa, auch aus Madrid sind Mitarbeiter in die Finanzhauptstadt gekommen. Sie wollen dabei sein, wenn Vorstandsvorsitzender Javier Molina die Glocke zum Börsenstart läutet. Nach Handelsbeginn verharrte der Kurs zunächst auf dem Angebotspreis, stieg leicht an und stürzte dann wieder auf den Startpunkt zurück. Schließlich konnte die Aktie deutlich zulegen und stand am frühen Nachmittag bei rund 30,19 Euro - ein Wachstum von 7,8 Prozent.

Geld verdient Befesa dort, wo es staubt und qualmt: Schlacken aus der Aluminiumproduktion und Stahlstaub bereitet das spanisch-deutsche Unternehmen wieder zu den Grundbestandteilen Stahl und Aluminium auf. In beiden Segmenten ist Befesa Marktführer.

Im Jahr 2016 erwirtschaftete ...

