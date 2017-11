Ebene, Mauritius (ots/PRNewswire) -



Ein Galaempfang wurde am 27 Oktober 2017 in Ebene, der Geschäftshauptstadt von Mauritius abgehalten, um das 4. Jahr von Alparis Präsenz in der Region zu feiern. Der vom Unternehmen ausgerichtete Empfang wurde von Mauritius' Premierminister, dem ehrenwerten Pravind Kumar Jugnauth und anderen Regierungsvertretern besucht. Der Abend wurde mit einer Rede des Eigentümers der internationalen Marke Alpari, Andrey Dashin, eröffnet, der die wichtige Rolle betonte, die Mauritius bei der Entwicklung des Unternehmens spielte.



"Mauritius mit seiner flexiblen und progressiven Legislative bietet günstige Bedingungen für die Unternehmensführung. Die Transparenz der staatlichen Aufsichtsbehörden und ihr Unternehmensansatz schaffen ein positives Geschäftsklima für Alpari und andere internationale Unternehmen und legen die Basis für langfristige Zusammenarbeit. Alpari beabsichtigt, seine erfolgreiche Entwicklung auf den globalen Märkten weiterzuführen und weiter dazu beizutragen, Mauritius als ein internationales Finanzzentrum zu etablieren", merkte Andrey Dashin an.



Pravind Jugnauth, Premierminister von Mauritius, betonte, dass die Anwesenheit von solchen Spitzenspielern auf dem international Markt wie Alpari Beweis für das hohe Vertrauen in Mauritius sei. Die Regierung ist stets bestrebt, das Unternehmensklima und die regulatorischen Rahmenbedingungen des Landes, besonders auf dem Finanzsektor, zu verbessern, was zweifellos ausländische Unternehmen für das Land einnimmt. Jugnauth drückte darüber hinaus die Hoffnung aus, dass sich die Zusammenarbeit seiner Regierung mit Alpari weiterentwickeln wird. Heute hat Mauritius das Potential, ein anerkanntes Finanzzentrum zu werden.



Über Alpari



Andrey Dashin, letztendlicher Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner, UBO), arbeitet seit fast 20 Jahren im Devisenhandel. Alpari ist mittlerweile mit seinen Produkten, Dienstleistungen und Handelsmarken eine einflussreiche und global vernetzte Marke und gehört heute zu den renommiertesten Unternehmen in der Finanzbranche. Alpari bedient über eine Million Kunden aus 150 Ländern in der ganzen Welt und unterhält weltweit 80 Büros. Alpari erzielte im Jahr 2016 einen aggregierten Handelsumsatz von mehr als 1 Billion Dollar.



