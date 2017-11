London (ots/PRNewswire) -



Maison Mumm hat ein wagemutiges neues Video veröffentlicht, in dem der neue CEO Usain Bolt persönliche Tipps gibt, um als Gewinner hervorzugehen. In seinem unverwechselbaren Stil bringt sich Usain mit einem virtuosen Tanzauftritt in Partylaune!



Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier: https:// www.multivu.com/players/uk/8152651-g-h-mumm-usain-bolt-secrets-succes s/



Usain Bolt, der einen Karrierewechsel vollzogen hat, stellt unter Beweis, dass ihn sein großartiges Talent nicht nur zum schnellsten Mann der Welt gemacht hat. Seit einem Jahr Mumms neuer Chief Entertainment Officer, hat Usain die Welt in wagemutigen Feiermomenten mit einer unverwechselbaren Mumm-Note mit seiner positiven Lebenshaltung inspiriert. In dem kühnen neuen Video mit clever choreografierten Routinen, die von einem Profitänzer stammen könnten, zeigt er eine unerwartet persönliche Seite.



Der hippe und unkonventionelle Film unter Regie des talentierten Luis Cervero (der unter anderem mit Pharell Williams und Justice gearbeitet hat) zeigt den Sportler und die ehemalige jamaikanische Miss Universe-Kandidatin Yendi Philipps in einer zeitgemäßen Interpretation der Werte, die sich Maison Mumm zu eigen gemacht hat: Dare. Win. Celebrate.



Am Anfang sieht man, wie der elegant gekleidete Usain zu später Stunde in einen hippen Nightclub kommt. Nachdem er auf der Tanzfläche das Publikum in Partylaune bringt, legt Usain ein energiegeladenes Tanzduett auf das Parkett. In der athletisch choreografierten Sequenz legt er irgendwann die Kleidung ab, bevor er in seiner Laufbekleidung in die Startblöcke geht. Dann wird uns klar, dass Usain seinen Sieg bereits gefeiert hat, bevor er das Rennen überhaupt gelaufen ist!



In dem Video gibt zum ersten Mal überhaupt ein Elitesportler sein Erfolgsgeheimnis preis. Usain Bolt strahlt eine Siegeshaltung aus, bevor er überhaupt in die Startblöcke geht, und seine persönliche Strategie ist ganz und gar unkonventionell: "Gewinn nicht um zu feiern, sondern feire um zu gewinnen." Mit dieser Botschaft positioniert sich Mumm als Maison mit klarer Wertvorstellung und einer Geisteshaltung, die auf Elan und positivem Denken basiert -- kurz gesagt, ein echtes Symbol für Sieg und Feier.



Dieses Video öffnet ein neues Kapitel in der wagemutigen Tradition von Maison Mumm. Seit seiner Gründung ist die Kellerei ein stolzer Partner von wagemutigen Persönlichkeiten, die vor abgesteckten Grenzen keinen Halt machen. Die unverwechselbare Mumm-Flasche ist der ultimative Ausdruck von Siegesfeiern und eine Hommage an sportliche Leistung auf jedem Fleck der Erde.



Das Video finden Sie hier: https://youtu.be/dz27Fd90rLs



