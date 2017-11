FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. November:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 D: Xing Q3-Zahlen 08:00 GB: Easyjet Verkehrszahlen 10/17 14:00 USA: Mylan Q3-Zahlen 18:00 E: Siemens Gamesa Q3-Zahlen (18.30 h Call) 22:00 NL: Qiagen Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Bet-at-Home.com Q3-Zahlen I: Tod's Q3 Umsatz I: Pirelli 9Monatszahlen NL: PostNL Q3-Zahlen USA: TripAdvisor Q3-Zahlen USA: Avis Budget Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 20./21.09.2017 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 10/17 08:00 D: Auftragseingang Industrie 09/17 09:15 E: PMI Dienste 10/17 09:45 I: PMI Dienste 10/17 09:50 F: PMI Dienste 10/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 10/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 10/17 (endgültig) 10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 11/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 09/17 15:45 EU: EZB Monatsbericht 18:10 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede in New York SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Auftakt der Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 12:00 D: Vortrag Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling zum Thema "Zur Zukunft der Währungsunion - werden die Weichen in der Eurozone neu gestellt?", Nürnberg EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel Themen sind unter anderem langfristige Wachstumsmaßnahmen und Strukturreformen. 18:30 D: Diskussion zum Thema "Transport und Logistik im Wandel . die Rolle der Nutzfahrzeugindustrie". Im Rahmen der Reige "Mobilität von morgen" diskutieren Andreas Renschler (Volkswagen AG) und Sören Bartol (SPD-MdB). Veranstalter: Verband der Automobilindustrie (VDA) HINWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

