BERLIN (dpa-AFX) - Hacker haben Bankverbindungen von 74 Kunden aus dem System des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus erbeutet. Wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte, gelang es den Datendieben in 18 dieser Fälle, zusätzlich die Namen der jeweiligen Kontoinhaber auszuspähen. Tele Columbus steht nach eigenen Angaben mit diesen Kunden in direktem Kontakt, um einen Schaden abzuwenden. Wer keine schriftliche Mitteilung des Anbieters erhalten habe, sei von dem Datendiebstahl nicht betroffen, hieß es. Die Sicherheitslücke sei inzwischen geschlossen./bf/DP/tos

ISIN DE000TCAG172

AXC0189 2017-11-03/17:38