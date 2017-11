Straubing (ots) - Dieses Land ist möglicherweise in Zukunft nicht mehr in der Lage, elementare zivilisatorische Standards aufrechtzuerhalten - dann nämlich, wenn die jetzt evaluierten Schüler als Erwachsene in der Gesellschaft tonangebend sind. Wir müssen zurückkehren zur Bejahung des Leistungsprinzips. Wenn sich das wie ein gruftiges Echo aus alten Zeiten anhört, so liegt das am nur noch selektiven Wahrnehmungsvermögen einer Gesellschaft, die durch die Kollision von Internet, Smartphone, Fernsehen und einer desaströsen Schulpolitik nicht nur die Allgemeinbildung, sondern auch die Kultur der Anstrengung verloren hat. Der Weg zum Analphabetentum ist leicht und gar nicht weit. Und er beginnt beim Versagen der Grundschul-Politik.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de