Die Arbeitslosigkeit in den USA war im Oktober so niedrig wie zuletzt vor 17 Jahren. Die Hurrikane "Harvey" und "Irma" hatten im September viele Menschen arbeitslos gemacht, die nun in den Job zurückkehren konnten.

Die Arbeitslosigkeit in den USA geht weiter zurück. Im Oktober wurde mit einer Quote von 4,1 Prozent ein 17-Jahres-Tief erreicht, teilte das Arbeitsministerium am Freitag ...

