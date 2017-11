Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal in Folge zugelegt und dabei so hoch geschlossen wie noch nie im laufenden Jahr. Nach einem verhaltenen Beginn und einer mehrheitlich seitwärts verlaufenen Sitzung zogen die Kurse gegen Handelsende noch einmal an und übertrafen dabei das bisherige Jahreshoch von Mitte Oktober. Getragen wurde der Gesamtmarkt dabei insbesondere von den starken Nestlé und Novartis. Der Handel wurde in Marktkreisen allerdings als - der dünnen Nachrichtenlage entsprechend - flau bezeichnet.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA löste an den Börsen kaum Reaktionen aus. So stieg die Beschäftigtenzahl in den USA zuletzt weniger als erwartet und die Stundenlöhne stagnierten. Positiver aufgenommen wurde die überraschende Aufhellung der Stimmung unter den Dienstleistern in den USA sowie die überraschend starke Entwicklung der Industrieaufträge. Die Daten hätten ingesamt das Bild einer robusten US-Wirtschaft untermauert, hiess es.

Der SMI schloss 0,46% höher bei 9'322,05 Punkten, das neue Jahreshoch wurde dabei mit der Schlussauktion auf eben diesen Wert hochgesetzt. Im Wochenvergleich ergab sich damit nach zwei rückläufigen Perioden wieder eine positive Gesamtwoche mit einem Plus von 1,5%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann am Freitag 0,32% auf 1'514,62 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,55% auf 10'691,91 ...

