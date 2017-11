ZÜRICH (Dow Jones)--Gestützt unter anderem vom Schwergewicht Nestle ist es am Schweizer Aktienmarkt gemessen am Leitindex SMI am Freitag nach oben gegangen. Der SMI gewann in einem eher umsatzschwachen Geschäft 0,5 Prozent auf 9.322 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Geberit. Umgesetzt wurden 39,25 (zuvor: 55,43) Millionen Aktien.

Nestle gewannen 1,1 Prozent und waren damit hinter Givaudan (+1,5 Prozent) festester Wert im SMI. Nestle hat innerhalb weniger Wochen eine zweite, weniger bekannte US-Kaffeemarke gekauft. Der Nahrungsmittelkonzern übernimmt Chameleon Cold-Brew, eine Edelkaffeemarke mit Sitz in Austin, zu einem nicht genannten Kaufpreis. Nestle erfüllt damit sein Versprechen, stärker in höhermargige Geschäfte zu investieren, zu denen auch Kaffee gehört. Im September hatte Nestle die Mehrheit am Premiumkaffee-Röster und Café-Ketten-Betreiber Blue Bottle Coffee übernommen.

In der zweiten Reihe legte der Kurs des Apple-Zulieferers AMS um 3,2 Prozent zu. Für Rückenwind sorgten hier in erster Linie die überzeugend ausgefallenen Quartalszahlen und der Ausblick von Apple. Daneben hat Morgan Stanley die Aktie mit "Overweight" zum Kauf empfohlen.

