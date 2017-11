Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt scheint momentan ein Niveau erreicht zu haben, auf dem es nur eine Richtung gibt - in kleinen Schritten nach oben. Mit 12.505 Punkten erreichte der DAX gleich am Morgen ein neues Rekordhoch. Im weiteren Tagesverlauf kam es zu kleinen Gewinnmitnahmen, zudem verstimmte der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. In der kommenden Woche dürften der deutsche Auftragseingang und die Industrieproduktion belegen, dass die Wirtschaft hierzulande brummt.

Auf Hochtouren läuft die Berichtssaison, aus dem DAX legt in der kommenden Woche fast die Hälfte aller Unternehmen Quartalszahlen vor. Sollten sie nicht negativ überraschen, dürfte die Aufwärtsbewegung an der Börse weitergehen. Zum Wochenschluss schloss der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 13.479 Punkten. Auch MDAX und SDAX notierten auf Allzeithochs.

Evonik profitiert von Zukäufen

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat im dritten Quartal von seinen jüngsten Akquisitionen profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Operativ wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. In Folge des Zahlenausweises haben die Analysten der DZ Bank und der NordLB die Kursziele leicht nach oben genommen, die Aktie schloss 0,6 Prozent im Plus. Den Verlierer im MDAX stellten Hugo Boss (minus 5,8 Prozent), hier befürchteten Analysten nach dem Zahlenausweis des Vortages, dass die Marge im kommenden Jahr schrumpft.

Das Geschäft des Immobilienunternehmens Dic Asset läuft, wie von Analysten erwartet, gut. Die Bruttomieteinnahmen stiegen im Jahresvergleich um rund 5 Prozent auf 85,7 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (FFO) um 30 Prozent über Vorjahreswert. Die Aktie gehörte mit einem Plus von 4,6 Prozent zu den großen Gewinnern im SDAX.

Befesa legen nach flauem Start zu

Nach einem eher schleppenden Start in den ersten Handelstag legten die Aktien von Befesa zu und schlossen 13,5 Prozent höher bei 31,77 Euro. Der erste Kurs wurde noch mit 28 Euro festgestellt. Dies entsprach dem Ausgabepreis, den das deutsch-spanische Unternehmen am unteren Ende der angepeilten Spanne von 28 bis 38 Euro festgesetzt hatte. Befesa hat sich darauf spezialisiert, als Dienstleister Umweltauflagen für die Stahl- und Aluminiumindustrie zu erfüllen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,1 (Vortag: 97,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,69 (Vortag: 3,97) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.478,86 +0,28% +17,40% DAX-Future 13.479,50 +0,30% +17,88% XDAX 13.483,03 +0,09% +17,78% MDAX 26.961,97 +0,49% +21,51% TecDAX 2.577,30 +0,69% +42,26% SDAX 12.113,80 +0,65% +27,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,74% +11 ===

