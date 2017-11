Tagesgewinner war am Freitag Mayr-Melnhof mit 3,19% auf 130,95 (272% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,55%) vor Palfinger mit 2,60% auf 39,69 (121% Vol.; 1W 1,51%) und AT&S mit 2,55% auf 20,13 (623% Vol.; 1W 10,94%, nimmt an http://www.boerse-social.com/roadshow am 7.11. teil). Die Tagesverlierer: DO&CO mit -1,77% auf 44,50 (179% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,06%), Polytec mit -1,74% auf 21,99 (204% Vol.; 1W 4,71%), Flughafen Wien mit -1,16% auf 34,00 (55% Vol.; 1W -1,19%) Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (186,48 Mio.), AT&S (11,72) und DO&CO (5,28). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei AT&S (623%), Athos...

