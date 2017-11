Brasilien hat die Armut halbiert: Statt wie 2003 noch fast die Hälfte der Bevölkerung ist heute noch ein Fünftel der Brasilianer arm. Was es bedeutet, aus der Armut aufzusteigen, das zeigt Marlene Oliveira dos Santos.

Wenn Marlene Oliveira dos Santos gefragt wird, wie viele Geschwister sie hat, dann kann sie die Frage nicht direkt beantworten. Sie zählt an den Fingern ab: Sie ist mit heute 28 Jahren die Jüngste von fünf Schwestern und zwei Brüdern. Ein Kind starb bei der Geburt, zwei andere Geschwister noch im Babyalter. Elf Kinder hat ihre Mutter in 16 Jahren zur Welt gebracht. Mütter seien damals immer schwanger gewesen, erinnert sie sich an ihre Kindheit auf dem Land. Lani, wie sie genannt wird, hat aber noch Halbgeschwister, weil der Vater die Familie verlassen hat, als sie sechs Jahre alt war, und weitere vier Kinder mit einer anderen Frau hat.

Sie selbst wuchs mit Mutter und den Geschwistern auf dem Land nahe dem Städtchen Amargosa auf. Das ist im Bundesstaat Bahia, hundert Kilometer vom Atlantik entfernt. Die meisten Bewohner von dort kommen in ihrem Leben nie an die Küste. So abgeschieden ist der Landstrich bis heute mit seinen Zuckerrohrfeldern, Rinderweiden und Kaffeeplantagen. Dazwischen holen Holzfäller illegal Bäume aus dem Regenwald. Ihr Haus war eine Lehm-Strohhütte, ohne Wasser und Strom. Um die herum pflanzten sie Bohnen, Mais, Erdnüsse und Süßkartoffeln. Sie sollte schon als kleines Kind Brennholz sammeln. Doch sie hatte Angst vor Schlangen im Unterholz und drückte sich oft. Das Essen reichte nie. Tagelang gab es nur Reis zu essen mit etwas Maniokmehl - keine Bohnen. Manchmal teilten sie sich zu fünft ein Ei. Spielzeug hatten sie nicht. Ihre Puppen waren struppige Maiskolben. "Wir waren arm, aber nicht unglücklich", sagt sie. Die Familie lebte vom Besenbinden. Die größeren Geschwister schnitten die Palmwedel und trockneten sie in der Sonne. Die kleineren Kinder flochten die Bündel zu Hause an die Stiele. Mit der Mutter fuhren sie in die Marktdörfer der Umgebung. Die beiden kleinen Mädchen ließ die Mutter bei einem Marktstand, wo sie auch manchmal schliefen. Die Mutter ging von Haus zu Haus, um die Besen zu verkaufen oder gegen Essen zu tauschen. Der Vater sammelte Kräuter und Blätter im Wald für Rezepte der Volksheilkunst.

Sie hatte Glück. Ganz in der Nähe öffnete eine Schule. Sie konnte bald lesen und schreiben. Ihre älteste Schwester - 43 Jahre alt - kann das bis heute nicht. Auch die Eltern sind Analphabeten. Als Zehnjährige pflückte Lani Kaffeebohnen, die Hände werden ...

