NEW YORK (dpa-AFX) - Eine mögliche Übernahme des US-Chipherstellers Qualcomm durch den Wettbewerber Broadcom hat am Freitag den Aktienkurs von Qualcomm um 12,6 Prozent nach oben getrieben. In der Spitze hatte der Kurs sogar um fast 19 Prozent auf knapp 65 US-Dollar zugelegt. Das war der höchste Stand seit Anfang des Jahres. Papiere von Broadcom legten derweil um 4,5 Prozent ebenfalls kräftig zu.

Im Januar waren Qualcomm nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal des Geschäftsjahres um bis zu 17 Prozent auf unter 53 Dollar eingebrochen. Erst vor kurzem hatten Medienberichte, denen zufolge Apple künftig keine Komponenten von Qualcomm mehr in iPhones und iPads verwenden könnte, den Qualcomm-Kurs stark belastet./bek/tos

ISIN US7475251036 US1113201073

