Das Japan Livestock Products Export Promotion Council (Vorsitz: Herr Toshiaki Namba) stellt an der oben genannten fünftägigen Messe am eigenen Stand aus. Sie findet vom 18. November (Mittwoch) bis 22. November 2017 (Samstag) in Basel (Schweiz) statt. Am Stand wird das hochwertige Wagyu-Fleisch demonstriert.

Im Einzelnen finden ein Seminar und eine Präsentation statt, damit die Besucherinnen und Besucher den genussvollen und feinen Geschmack und die hochwertige Qualität des japanischen Rindfleischs kennenlernen können. Dieses Merkmal spricht für die erstklassige Qualität des Wagyus, das in Abgrenzung vom herkömmlichen Rindfleisch die Bezeichnung «Japan Quality» trägt. Darüber hinaus wird ein attraktives Gratismenu zur Degustation angeboten. Dieses Angebot sollte einen niemand entgehen lassen! Dank einer speziellen Zubereitung kommt der faszinierende Geschmack des Wagyu-Fleisches zur Geltung.

Die Besucherinnen und Besucher werden überzeugt, weshalb das japanische Rindfleisch den Ruhm als weltweit erstrangiges Rindfleisch geniesst.

Notiz Wichtige Informationen

1.Inhalt der Ausstellung des Wagyu-Standes

Seminar zur Faszination des Wagyus (ca. drei Mal pro Tag)

Degustation des Wagyu-Menus

Präsentation: Spitzenkoch zeigt die speziellen Zubereitungen des Wagyu-Fleischs

Verteilen der Unterlagen zur Besonderheit des Wagyus

Verteilen der Kochrezepte mit Wagyu

Videoaufführung zum Thema der Besonderheit des Wagyus und der Haltung der Wagyu-Rinder

2.Daten der Veranstaltung

Name der Veranstaltung: Igeho (Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie)

Zeit: vom 18. November (Mittwoch) bis 22. November 2017 (Samstag) für fünf Tage

Veranstaltungsort: Messe Basel in Basel (Schweiz)

Adresse: Messeplatz, CH-4056 Basel, Schweiz

3.Die Webseite des Wagyu-Stands ist unter

URL: http://wagyuexhibition.com/ zu finden

4.Beilage: Kontaktliste der Anbieter

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171103005818/de/

Contacts:

Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung

Sekretariat des Japan Livestock Products Export Promotion Councils

an der Internationalen Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie

Mikako Kuwajima

E-Mail: kuwajima@claritas-marketing.com