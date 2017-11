Mannheimer Morgen zu den Investitionen der MVV Energie Überschrift: Ein Stück Unabhängigkeit Mannheim und umliegende Städte und Gemeinden liegen in einer Fernwärmeregion. Die MVV Energie erzeugt die Wärme im Grosskraftwerk Mannheim (GKM) und beliefert knapp zwei Drittel der Haushalte in der Quadratestadt sowie insgesamt 100 000 Haushalte im Umland. Dass jetzt auch das MVV-Heizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel an das Versorgungsnetzwerk angeschlossen wird, ist nachvollziehbar und vorausschauend. Die Müllverbrennungsanlage wird das GKM nicht als tragende Säule der Fernwärmeerzeugung ablösen. Doch das Kohlekraftwerk produziert in erster Linie Strom, und das ist im Zeitalter der erneuerbaren Energien zunehmend eine Herausforderung. So herrscht an sonnigen und windigen Wintertagen in Deutschland weniger Bedarf an Kohlestrom als früher, da Solar- und Windkraftanlagen einspringen. Das GKM kann Wärme dann auch unabhängig vom Strom erzeugen - besonders wirtschaftlich ist das allerdings nicht. Das Heizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel bietet der MVV also außer zusätzlichen Kapazitäten vor allem Flexibilität und ein Stück weit Unabhängigkeit von den großen Steinkohleblöcken des GKM. Die jetzt angekündigte Investition ist sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf die Versorgungssicherheit sinnvoll - so wie man es in einer Fernwärmeregion erwarten kann. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

