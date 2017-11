Berlin (ots) - Kann die Unterdrückung der Autonomiebestrebungen in Katalonien, Baskenland, Tirol, Schottland, Venetien, Flandern, Elsass und eines Tages vielleicht auch in Bayern oder Friesland die europäische Zukunft sein? In all diesen Regionen lebt ein europäischer Geist, der älter ist als die mehr oder weniger künstlich und oft gewaltsam erzwungene nationale Identität. Es geht darum, dieses wieder erwachende Bewusstsein nicht als reaktionäre Rückwärtsbewegung in die Kleinstaaterei zu verstehen und es nicht mit einem europäisch verbrämten Neo-Nationalismus zu bekämpfen. ... Wenn wir sehen, wie sehr heute viele Bürger von diesen Institutionen entfremdet sind, wie aber der europäische Gedanke gerade unter jungen Leuten neue Begeisterung entfacht, oft auch verbunden mit dem Bekenntnis zu einer Region, wie etwa in Schottland, dann können wir den Weg in ein demokratischeres, bürgernäheres Europa erkennen.



