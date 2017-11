The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2017



ISIN Name



CA0534981018 AVANTI ENERGY INC.

GB00BRTL8Q42 QUANTUM PHARMA PLC LS-,10

LU0246498066 CS IF 5-CS(L) INFRA.EQ.BH

US172967HZ75 CITIGROUP INC. DEP. PFD N

US24661P5008 DELCATH SYS INC. DL-,01

US84651P1003 SPARK NETWORKS DL -,001