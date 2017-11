Berlin (ots) - Die Vorwürfe an der Polizeiakademie müssen jetzt zur Chefsache gemacht und aufgeklärt werden. Hier geht es vor allem um Strukturfragen und damit um Politik. Die Transformation der Polizeischule zur Akademie und damit zu einem praxisnaheren Unterricht mit abgesenktem Niveau war noch unter Frank Henkel (CDU) eingeleitet worden. Umsetzen musste sie sein Nachfolger Andreas Geisel (SPD). Schon früh war vor den Folgen der Reform gewarnt worden. Das, was bei der Ausbildung jetzt schief läuft, wird die Behörde über Jahre beschäftigen, so die Befürchtung. Die Rufe verhallten alle ungehört - auch bei jenen, die sich jetzt lautstark in der aktuellen Debatte zu Wort melden. Einiges lässt darauf schließen, dass tatsächlich einiges an der Polizeischule falsch läuft - und jetzt aufgeklärt werden muss.



