Halle (ots) - Sachsen ist ein wildes politisches Biotop. Kleine Dinge wachsen schnell zu großen Ärgernissen heran. In der sächsischen CDU-Spitze weiß man, wie hoch entzündlich die eigene Partei geworden ist, die immer so etwas wie die CSU in ihren Hochzeiten sein wollte. Aber nie wurde, weil man in 27 Jahren nicht gelernt hat, mit sich und mit den Leuten ordentlich zu reden.



