Moskau (ots/PRNewswire) -



Die Anmeldung für den Erhalt der FAN ID zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018?? in Russland hat begonnen. Das Anmeldeformular und die entsprechenden Informationen finden Sie auf der Webseite http://www.fan-id.ru.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: h ttps://www.multivu.com/players/uk/8215951-fan-id-registration-2018-fi fa-world-cup-russia/



Der Zuschauerpass (FAN ID) als personalisierte Zuschauerkarte ist Teil des Systems zur Identifikation des Fußballfans. Das erste Mal in der Geschichte des Fußballturniers FIFA wurden die Zuschauer des FIFA Konföderationen-Pokal 2017, der im Sommer 2017 in Russland stattfand, mit FAN IDs ausgestattet.



Jeder Zuschauer, der ein Ticket zu den Spielen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 erworben hat, erhält obligatorisch die FAN ID. Eine FAN ID kann nur bei Vorliegen einer von der FIFA bestätigten Ticketbestellung ausgestellt werden.



Die FAN ID berechtigt ausländische Staatsbürger und Staatenlose zur visafreien Einreise auf das Gebiet der Russischen Föderation beginnend 10 Tage vor dem Datum des ersten Spiels der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Fans, die aufgrund der FAN ID einreisen, müssen bis spätestens zehn Tage nach dem letzten Spiel die Russische Föderation wieder verlassen haben.



Die FAN ID ist personengebunden, wird kostenfrei und in einem Exemplar je Fußballfan ausgestellt. Die FAN ID ist ein laminierter Vordruck, der die Daten des Inhabers und sein Foto enthält.



Die FAN ID berechtigt zusammen mit dem Ticket zum Spiel zur kostenfreien Fahrt mit den Sonderzügen zwischen den Austragungsstädten der Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 sowie im öffentlichen Nahverkehr der Gastgeberstädte an den Austragungstagen der Spiele.



Die Zuschauer des Fußballturniers können die FAN ID auf der Webseite fan-id.ru beantragen. Die Zustellung der FAN ID per Post erfolgt an die Privatadresse des Fans. Außerdem kann man die FAN ID in den Visazentren der VFS Global oder in den Auslandsvertretungen der Rossotrudnitschestwo erhalten. Das Verzeichnis wird auf der Webseite veröffentlicht.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/596972/Ministry_of_Tel ecom_FAN_ID_registration_Infographic.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/596972/Ministry_of_Telecom_FAN_ID_registration_Infographic.jpg) )







Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8215951-fan-id-reg istration-2018-fifa-world-cup-russia/ (https://www.multivu.com/players/uk/8215951-fan-id-registration-2018-fifa-world-cup-russia/)







OTS: Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128468 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128468.rss2



Pressekontakt: Anna Ahkmadieva media@minsvyaz.ru Deputy director of Public relations department +7 925 500 10 81