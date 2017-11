NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von Apple und in der Folge ein Rekordhoch der Aktie sowie Übernahmefantasie in der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Freitag befeuert. Das zog Rekordstände auf breiter Front nach sich: Der technologielastige Nasdaq-100 , der Dow Jones und auch der marktbreite S&P-500 Rückenwind gab es auch von überwiegend soliden Konjunkturdaten, auch wenn der Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober etwas enttäuschte. Die Industrieaufträge waren im September stärker gestiegen als erwartet und die Stimmung der US-Dienstleister hatte sich im Oktober überraschend erneut aufgehellt. "Die Umfrage im Dienstleistungssektor hat den schwachen Arbeitsmarktreport ausgeglichen", schrieb David Madden, Analyst von CMC Markets. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nicht zuletzt dank der Kursgewinne von Apple um 0,95 Prozent auf 6295,58 Zähler erneut kräftig aufwärts. Im Verlauf der Woche hat der Index damit um 1,32 Prozent zugelegt. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,10 Prozent auf 23 539,19 Punkte nur leicht zu und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von 0,45 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,31 Prozent auf 2587,84 Punkte zu. Für ihn steht in dieser Woche ein bescheidenerer Zugewinn von ebenfalls 0,31 Prozent zu Buche. Apple-Aktien erreichten bei 174,26 US-Dollar einen weiteren Höchststand. Damit betrug der Börsenwert des Unternehmens fast 900 Milliarden Dollar. Die Aussicht auf ein Rekord-Weihnachtsgeschäft und ein starkes Ergebnis im vergangenen Geschäftsquartal gaben der Rally neue Nahrung. Die Papiere, die seit Jahresbeginn nun bereits um gut 50 Prozent nach oben geschnellt sind, lagen am Ende mit einem Aufschlag von 2,61 Prozent auf 172,50 Dollar klar an der Spitze des Dow Jones Index. Investmentbanken erhöhten gleich reihenweise die Kursziele für Apple, so UBS, Morgan Stanley und Bernstein, oder bestätigten wie die japanische Bank Nomura ihre Kaufempfehlung. Der Geschäftsausblick von Apple sei besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Analystin Kathryn Huberty von Morgan Stanley und verwies auf einen voraussichtlich guten Absatz des neuen iPhone X. Zudem habe sich das Wachstum in China wieder beschleunigt. Eine mögliche Übernahme des Chipherstellers Qualcomm durch den Halbleiterproduzenten Broadcom ließ den Qualcomm-Kurs um 12,71 Prozent nach oben schnellen. Zwischenzeitlich lag er sogar fast 19 Prozent im Plus. Broadcom-Papiere gewannen 5,45 Prozent hinzu. Das sorgte unter Anlegern - neben Apple - erneut für eine gute Stimmung für die Technologiebranche. Anfang des Jahres waren Qualcomm-Aktien nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal des Geschäftsjahres um bis zu 17 Prozent abgesackt. Erst vor kurzem hatten zudem Medienberichte, denen zufolge Apple künftig keine Komponenten von Qualcomm mehr in iPhones und iPads verwenden könnte, den Kurs erneut stark belastet. Die Aktien des Spiele-Entwicklers Activision Blizzard fielen um 3,44 Prozent, nachdem sich das Unternehmen zurückhaltend zum vierten Quartal geäußert hatte. Dieses Jahresviertel ist wegen des Weihnachtsfestes von großer Bedeutung für das Unternehmen, das Spiele wie "Call of Duty" und "World of Warcraft" vertreibt. Bei der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks war im vierten Geschäftsquartal der Gewinn um knapp zwei Prozent gesunken. Für die Papiere ging es dennoch um 2,11 Prozent nach oben. Anleger setzten darauf, dass die Wachstumsinitiativen der Kette für das kommende Jahr greifen, sagte der Analyst Brian Yarbrough von Edward Jones. Papiere des Finanzkonzerns AIG fielen um 4,59 Prozent. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal einen operativen Verlust je Aktie von 1,22 Dollar verbucht - weit mehr als die Konsensprognose von 0,78 Dollar. Die Bank of America Merrill Lnych senkte ihre Einschätzung daraufhin von "Kaufen" auf "Neutral"./bek/he ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 AXC0215 2017-11-03/21:35