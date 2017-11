NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität für Venezuelas langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten auf C von CC noch tiefer in den Ramschstatus gesenkt. Die Bonitätswächter begründeten dies mit der Ankündigung des Landes, mit seinen Gläubigern über eine Umschuldung verhandeln zu wollen. Vor dem Hintergrund der fälligen, aber bislang noch ausgebliebenen Bedienung ausländischer Verbindlichkeiten sei damit ein kompletter Ausfall wahrscheinlicher geworden. Das Land befinde sich aber noch in der 30-tägigen Kulanzperiode, was die Zinszahlung ausländischer Schulden betreffe, so Fitch.

