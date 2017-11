FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht aufwärts ist es am Freitag nachbörslich im Geschäft mit deutschen Aktien bei Aktien aus dem Chipsektor gegangen. Infineon wurden bei Lang & Schwarz rund 1 Prozent höher genannt im Vergleich zum Xetra-Schluss, Dialog Semicondutor etwa 1,5 Prozent. Auslöser war die in den USA aufgekommene Spekulation gewesen, wonach der Chiphersteller Broadcom in Kürze ein Gebot für Qualcomm abgeben könnte.

=== XDAX* DAX Veränderung 21:50 Uhr 17.35 Uhr 13.476,02 13.478,86 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 16:53 ET (20:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.