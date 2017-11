Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach seinem spektakulären Debut als EXEED TX auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt hat sich der brandneue Chery-Star RUIHU 5X auf die Straße begeben. Begleitet von china.com und mehr als zehn inländischen und internationalen Medienkanälen hat das neue Modell seine Überland-Europatour begonnen. Es besuchte die über 100 Jahre alte Bosch-Niederlassung in Stuttgart, gab Vollgas auf der Autobahn und beherrschte das hessische Bergterrain souverän. Anschließend machte der RUIHU in Rüdesheim und Rothenburg Halt und präsentierte sich vor malerischer Landschaftskulisse. Der RUIHU 5X zeigte sich von seiner leidenschaftlichen und charmanten Seite und hatte die Straße jederzeit im Griff. Er ist Ausdruck von Cherys neuer Philosophie "Spaß und grenzenloses Staunen", und Europa sagt: Bravo!



Fokus auf Qualität: Super Noten -- großes Lob von europäischen Ingenieuren!



Chery ist Chinas größtes unabhängiges Exportunternehmen und kann sich leicht unter die Top 100 einreihen. Der RUIHU 5X machte auf seiner Europatour zuerst in Stuttgart Station und besuchte dort einen von Cherys Partnern und den weltweit ersten großen Spezialisten für Fahrzeugtechnik: Bosch.



Bosch und Chery arbeiten bereits seit zwanzig Jahren zusammen, und mittlerweile kann Chery mit europäischen Standards mithalten. Dieses Mal war der RUIHU 5X mit einem von Bosch gelieferten automatischen Sicherheitssystem ausgestattet. Die elektronische Einspritzsteuerung und das hochmoderne Armaturenbrett sind weitere Beispiele für das Ergebnis dieser langen Partnerschaft. Alle diese Komponenten erfüllen die strengen europäischen Standards und machen das Fahrerlebnis sicherer und komfortabler.



Geländegängig, intelligent und einfach zu Fahren



Auf der Autobahn fuhr der RUIHU 5X wie auf Schienen und erreichte mühelos seine auf dem Testgelände gemessene Spitzengeschwindigkeit. In Kombination mit der progressiven Pedalkraft und den ergonomischen Sitzen bietet sich dem Fahrer ein überaus sicherer Fahrspaß.



In den malerischen alten Städten und auf den wenig befahrenen Straßen auf dem Land zog der RUIHU 5X die Blicke zahlreicher Passanten auf sich, und nicht wenige hielten sogar an, um den neuen Chery-Star zu bewundern. Sie bezeichneten das Design des RUIHU 5X als verspielter und mutiger als das seiner europäischen Mitbewerber.



Auf eine Herausforderung freute sich der RUIHU 5X besonders, nämlich das hessische Bergterrain. Diese Straßen stellen hohe Ansprüche an die Kontrolle, Stabilität und Sicherheit des Fahrzeugs -- die perfekte Gelegenheit für den RUIHU 5X, seinen starken 1,5T DCT-Motor zu testen, der ausgezeichnet am Gas hängt.



Der RUIHU 5X ist mit dem von Chery eigens entwickelten Cloudrive 3.0 Smart System ausgestattet. Die Sprachsteuerung hat eine Genauigkeit von 99,9 % und unterstützt sowohl Android als auch iOS. Satellitennavigation gibt es von Baidu Maps und AutoNavi. Wenn man die mobile App mit dem Fahrzeugsystem verbindet, lassen sich Funktionen wie Langstrecken-Straßensicherheit und Berechnungen auf dem Handy aufrufen. Damit ist Chery die erste chinesische Marke, die ein Bordsystem mit mobiler Konnektivität und mobilen Appfunktionen bietet.



Europa sagt: Bravo!



Beim RUIHU 5X finden sich sowohl deutsche Ingenieurskunst als auch ein Streben nach Lebensqualität und Schönheit wieder -- Werte, die bei Chery ganz groß geschrieben werden. Bei der Europatour auf der Suche nach den qualitativen Ursprüngen wurde dem RUIHU 5X großes Lob zuteil, beispielsweise "leicht zu fahren" und "intelligent". Medienvertreter und europäische Ingenieure waren gleichermaßen vom RUIHU 5X begeistert, der vor allem bei jungen Fahrern auf großes Interesse stieß.



