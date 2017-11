Paris (ots/PRNewswire) -



Ein neuartiger und experimenteller Ansatz an die

Parfumherstellung.



Die Schöpfer überraschender und innovativer Produkte, nämlich der

Parfums MUGLER and AZZARO, haben sich einem völlig neuartigen

Programm "made in France" verschrieben, das vorsieht, den für die

Parfums verwendeten Alkohol auf eine Art und Weise zu produzieren,

die den immer strengeren ökologischen und sozialen Anforderungen

gerecht wird.



Seit den 1980er Jahren versucht Clarins Group, Neuentwicklungen

und Innovationen in einen Ansatz für verantwortungsbewusste

Entwicklung einzubinden, und genau das bildete den Ausgangspunkt für

dieses neueste Projekt. Unter dem Motto "verantwortungsvoller

Alkohol" soll es die Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Praktiken

fördern, mit dem grossen Vorteil einer Produktion vor Ort und kurzen

Wegen zwischen den Standorten für Ernte und Verarbeitung.



Sitz des Programms ist der Bauernhof Remicourt in Amifontaine bei

Reims (in der Region Champagne-Ardenne im Nordosten Frankreichs) und

es beruht auf einem einfachen Grundprinzip: Für eine optimale

umweltfreundliche Produktion der Zuckerrüben, die später für den

Alkohol verwendet werden, gilt es am Produktionsstandort ein

ausgewogenes Ökosystem zu schaffen, das die Umwelt schützt und

regeneriert.



Wie? Indem wir Bäume nach einem Agroforstmodell pflanzen. Genauer

gesagt, indem wir auf lange Sicht handverlesene Arten von Bäumen und

Büschen mit den verschiedenen Kulturpflanzen (in diesem Fall der

Zuckerrübe) zusammenbringen. 2016 wurden 2.209 Bäume am Rande des

Feldes und auf dem Gelände angepflanzt. Dieses Pilotprojekt entstand,

weil ein visionärer Landwirt (der Anbauer) mit einer engagierten

Gruppe und dem Fachwissen unseres Partners "PUR Projet" zusammentraf.



Und es geht weiter: Die Pflanzungen werden 2017 fortgesetzt und

alle Beteiligten sind mobilisiert, um koordiniert zu handeln ...



"Nach Ansicht der Clarins Fragrance Group beruht wahrer Luxus auf

einer entschlossenen und langfristigen Weltsicht, bei der es keinen

Widerspruch darstellt, jeden einzelnen Tag zu einem Wunder zu machen

und zugleich kommenden Generationen ein wertvolles Erbe zu

hinterlassen. Ein solcher Luxus setzt sich voll und ganz für den

Planeten ein, ohne auf die Gefühle und Wünsche zu verzichten, die

unsere Kreationen mit sich bringen. Dieses bahnbrechende Projekt

passt perfekt zu unserem langfristigen Engagement", so Sandrine

Groslier, Präsidentin der Clarins Fragrance Group.



